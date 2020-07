Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Eraldo Pecci ha parlato così di Christian Eriksen, escluso dai titolari da Antonio Conte ieri sera: “Era quello che doveva far girare la stagione dell’Inter. Era quello che doveva risolvere i problemi a centrocampo dopo l’infortunio di Sensi. Ha fatto molta fatica, ma c’era da aspettarselo. Non riesco a capire l’impiego però. E’ come se non ci credesse Conte all’inizio”.