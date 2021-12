Pecci: “Inter la più attrezzata, è da 8 e ha un merito. Juve 5, non ha centrocampo”

Intervistato da Libero, l'ex giocatore dà i voti alle big della Serie A

Intervistato da Libero, Eraldo Pecci dà i voti alle big della Serie A. Voto alto per l'Inter di Simone Inzaghi, per l'ex giocatore fin qui la squadra nerazzurra è da 8: "Quella di Inzaghi è la squadra più attrezzata e sicura di sé perché viene da un campionato vinto. Il grande merito è di trovarsi in testa senza Lukaku. Oggi merita un bell’8 ma diamo tempo al tempo. In gennaio ha un calendario durissimo: Lazio, Atalanta, il derby... Poi arriverà la Champions".