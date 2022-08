Pecci: “Inter dimostri che può ovviare all’addio di Perisic. E Lukaku…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Eraldo Pecci , ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Con le milanesi davanti a tutti anche se l'Inter deve ritrovare la solidità difensiva, il Milan ha qualche infortunio di troppo ma dei giovani di assoluta qualità e la consapevolezza di aver vinto uno scudetto partendo non da favorita».

«Sicuramente sì ma anche al Napoli che aveva e ha tutt'ora una buonissima rosa e la scorsa stagione ha gettato via l'occasione per riportare lo scudetto sotto il Vesuvio. L'Inter ora deve dimostrare che si può ovviar bene alla partenza di una pedina fondamentale come era Perisic e deve sperare che Lukaku torni quello di due anni fa».

«I bianconeri hanno preso un top come Di Maria ma non ipotizzavano i problemi fisici di Pogba anche se nell'ultima stagione in Premier il francese non aveva fatto faville. Magari è l'occasione che scopriamo il giovane Fagioli che avrà la sua grance chance e sarebbe un bene per tutto il calcio italiano. La Roma sta lavorando ottimamente. Mourinho è un grandissimo creatore di sogni, infiamma la piazza e ha grande ascendente sui giocatori come si è visto con Wijnaldum. C'è grande attesa per vedere cosa faranno i giallorossi».