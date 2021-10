Pecci: “L’Inter ha perso la testa. Se lo scontro non è grave, non ci si ferma”

Le parole dell'ex calciatore: "Se c'è uno scontro di gioco grave, lo capisci subito: altrimenti si va avanti a giocare e si evitano le polemiche"

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto sabato durante Lazio-Inter: "Stranamente hanno perso la testa, non è da Inter, la squadra campione d'Italia. Per quello che riguarda il fermare il gioco, se non cade come Eriksen non ci si deve fermare: lo vedi quando è una cosa grave. Se c'è uno scontro di gioco grave, lo capisci subito: altrimenti si va avanti a giocare e si evitano le polemiche".