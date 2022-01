Pecci: “Scudetto? Inter ha vento in poppa e una struttura superiore a tutti”

Le considerazioni dell'ex calciatore sui nerazzurri di Inzaghi e non solo in chiave scudetto

Eraldo Pecci, ex calciatore, negli studi di Rai Sport ha parlato delle due milanesi che si contendono lo scudetto quest'anno. Ecco di seguito le sue considerazioni: "Milan? Devo dire che è stato fatto un gran lavoro su questa squadra negli ultimi mesi. Per lo scudetto hanno sicuramente le loro possibilità, anche se l'Inter, oltre al vento in poppa, ha anche una struttura superiore a tutti".