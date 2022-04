Pecci: “Scudetto? Pensavo Inter, ma ora non c’è una vera favorita”

Le parole dell'ex calciatore: "Tutti hanno dei passaggi a vuoto, un campionato molto bello proprio per l'indecisione"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Tutti hanno dei passaggi a vuoto, un campionato molto bello proprio per l'indecisione, fino a domenica era un corsa a 4 con la Juve ora è a tre con Inter, Milan e Napoli: all'inizio avrei detto Inter ma ora non c'è una vera favorita, prima dell'ultimo turno sembrava il Milan che ha pareggiato con il Bologna».