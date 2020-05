Inter-Juve, Pecoraro choc. Vernazza: “Fare chiarezza su denuncia. E non c’entra che il Var…”

Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, chiede chiarezza dopo l’intervista choc dell’ex procuratore federale Pecoraro. Pecoraro, intervistato da Il Mattino, ha dichiarato di aver chiesto gli audio tra Var e Orsato relativi a Inter-Juve del 2018 e di averli ottenuti senza la parte sulla mancata espulsione di Pjanic.

“Demolire l’ex procuratore federale Pecoraro sulla base di certi suoi precedenti non può essere la risposta Un sistema sano e credibile deve fare chiarezza su una denuncia simile. E chiariamo: il fatto che il Var per protocollo non abbia poteri sui cartellini gialli non esclude che arbitro e varista comunichino anche sulle ammonizioni. In quella partita Orsato ammonì Vecino, il varista lo invitò ad andare al video e Vecino venne espulso”, ha commentato Vernazza.