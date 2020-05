Ordine: “Pecoraro ignora regolamento VAR. Il giallo di Pjanic è diventato farfalla”

Le dichiarazioni dell’ex capo della Procura Federale, Pecoraro, hanno risollevato il polverone sul famoso fallo non sanzionato di Pjanic su Rafinha in un Inter-Juve. Ne ha parlato anche Franco Ordine questa mattina sottolineando che le immagini richieste da Pecoraro non esistono perché sui gialli, da regolamento, il VAR non può intervenire. Questo è quanto scrive il giornalista in parte del suo articolo: “Gli si può perdonare tutto ma non l’ignoranza del protocollo VAR. Tra gli episodi nei quali non può intervenire il protocollo ci sono quelli riferiti ad eventuali ammonizioni. Intendiamoci bene: Pjanic, per il fallo su Rafinha andava sicuramente ammonito. Orsato commise un errore sesquipedale ma Valeri, deputato al var, non poteva “correggerlo”. Ecco perché l’audio non è stato trovato: perché non c’è mai stato un colloquio tra i due sull’episodio. Non poteva e non doveva esserci. Così il giallo è diventato una farfalla”.

(Fonte: Il Giornale)