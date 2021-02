Pjanic-Rafinha, Pecoraro: “Audio Orsato-VAR non esisteva? Peccato che…”

L'ex procuratore generale della FIGC torna a parlare della mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus del 2018: Pecoraro attacca

Giuseppe Pecoraro , ex Procuratore generale della Federcalcio dal 2016 al 2019, nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport torna ad analizzare la vicenda legata all'audio scomparso tra Orsato e il VAR in occasione di Inter-Juventus.

Si diceva: Pecoraro applica principi giuridici astratti ma non conosce i regolamenti.

«Si disse quando non vollero darmi l’audio del dialogo tra Orsato e il Var intorno alla mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus del 2018. Perché, mi raccontarono, non esisteva. Mi domando perché invece esistessero sonoro e video di tutte le altre situazioni».