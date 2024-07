Pedri non potrà giocare e aiutare la Spagna in semifinale, ma resterà in campo per sostenere i suoi compagni di squadra. "Dopo gli esami effettuati, Pedri González ha riportato una distorsione laterale interna di grado 2 del ginocchio sinistro. Il calciatore rimarrà con i suoi compagni fino alla fine del torneo" scrive la federazione, Lo stop, in base alle valutazioni dei medici è di un mese, un mese e mezzo.