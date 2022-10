Barcellona, Pedri: “Qualificazione complicata, speriamo che il Viktoria Plzen fermi l’Inter”

Domani c'è una partita che dovrebbe essere una festa di calcio tra due delle migliori squadre del mondo, Barça e Bayern, e che, invece, ora è quasi fastidiosa.

Non ci aspettavamo quello che ci è successo in Champions League. Ma è successo ed è un peccato. Non possiamo fare nulla ora, anche se abbiamo un po' di speranza per il risultato del Viktoria Plzen contro l'Inter. Dobbiamo aspettare per vedere cosa succede. Ma siamo consapevoli che è davvero complicato.