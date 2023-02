Pedullà: “Allegri? In Champions eliminazione vergognosa. Con Spalletti perde 6-0”

Intervenuto in diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così dopo il pareggio della Juventus contro il Nantes: "Allegri può parlare del suo Milan e della sua vecchia Juve. Sinceramente i numeri di questa Juve dicono altro, non sono mie invenzioni. Nessun trofeo, una qualificazione stentata in Champions anno scorso, un'eliminazione vergognosa. Il Nantes è una squadra modesta, soprattutto se paragonata ai calciatori a disposizione della Juve. Penso che la Juve passerà il turno ma i suoi difetti restano sempre gli stessi. Rispetto a Spalletti, Allegri, da quando è tornato, perde il confronto 6-0, perchè Spalletti è tornato pronto mentre Allegri con gli alibi"