Pedullà: “Vidal? Era meglio lasciarlo in Catalogna. Big diventati mediocri e la colpa non è dell’Inter”

Momento complicato per l’Inter che dopo la sconfitta con il Real Madrid vede il passaggio agli ottavi di Champions League più che complicato. Del periodo che sta vivendo la squadra di Conte ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà:

VIDAL – “Arturo Vidal è l’equivoco più importante, la resa fin qui più che deludente. Conte lo aveva chiesto un anno fa, si sarebbe buttato nel fuoco per lui, aveva garantito sul rendimento e sul ritorno tecnico. I dati parziali (attenzione, parziali) dicono che aveva fatto bene l’Inter a non forzare lo scorso gennaio, si sarebbe dovuta arrampicare sulla montagna Barcellona piena di pretese esose. I fatti di dieci mesi dopo – con Arturo in nerazzurro – garantiscono che sarebbe stato meglio lasciarlo in Catalogna. Vidal ha condizionato pesantemente, in negativo, tre partite in Champions: la prima e le ultime due. Fosse un aspetto tecnico, al limite si potrebbe sorvolare. Ma quando sono i suoi soliti comportamenti, con successive sortite social poco apprezzabili e comprensibili, i dubbi (chi me l’ha fatto fare?) diventano quasi certezze”, spiega il giornalista su Gazzetta.it.