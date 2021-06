Pedullà – Calhanoglu-Inter, tempistica perfetta: che jolly per Inzaghi

Nella giornata di oggi Hakan Calhanoglu ha svolto le visite mediche e, nelle prossime ore, firmerà il contratto che lo lega all'Inter

Nella giornata di oggi Hakan Calhanoglu ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo lega all'Inter. Un'operazione nata e conclusa in pochissimi giorni. "La tempistica è stata perfetta. Beppe Marotta, con l’acquisto di Calhanoglu, ha messo a disposizione di mister Inzaghi un giocatore di qualità e di talento", spiega Alfredo Pedullà che etichetta Calhanoglu come un vero e proprio jolly per Inzaghi.