Mirabelli: “Inter più forte con Calhanoglu. Quando ho saputo ho riso perché…”

L'ex capo osservatori del club nerazzurro ha parlato del centrocampista che firmerà un triennale

«Quando ho letto la notizia mi sono messo a ridere». Mirabelli, ex ds del Milan ed ex dirigente dell'Inter, ha parlato dell'arrivo in nerazzurro di Calhanoglu. «Ho riso perché al club nerazzurro conoscono molto bene il giocatore. Quando lavoravo per la loro, già lo seguivamo, era nei nostri radar. Non lo scoprono oggi ad Appiano Gentile. Allora l'operazione non andò a buon termine perché c'era la situazione del fair play finanziario con tanti paletti da rispettare».