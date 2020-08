Pedullà: “Conte indifendibile, se vuoi andare rinunci ai soldi. L’Inter ha già fatto troppo”

Il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato a Sportitalia del futuro di Conte esploso in conferenza stampa d

“Penso che Conte sia indifendibile. Qualsiasi società ha avuto problemi con Conte. L’Inter ti ha fatto un contratto da 12 milioni all’anno e te ne vuoi andare? Rinuncia ai soldi e vai. Sta facendo tutto lui, l’Inter ha fatto l’impossibile per aiutarlo. Mi sembra opportuno chiudere questa pratica, l’Inter ha già fatto tanto per gentilezza e disponibilità. Spesi tanti soldi e vinto zero. Per me l’incontro dura tre minuti. A gennaio gli hanno preso Moses e Young, se avesse chiesto la luna gliel’avrebbero presa. Cosa doveva fare ancora l’Inter?”.