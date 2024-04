“Antonio Conte non è una possibilità per la Juventus, la Juve ha una sola opzione per la svolta in panchina. E Conte ha ripreso a parlare in modo fitto con il Napoli dopo l’incontro a sorpresa di gennaio con ADL. A gennaio le percentuali erano 10 su cento, ora sono salite a 50. Situazione da seguire”. Questo il punto sul futuro di Antonio Conte dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà: il tecnico ex Inter starebbe dunque parlando con il Napoli per un eventuale ritorno in panchina nella prossima stagione.