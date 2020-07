Pedullà su Conte: “L’Inter ha speso, bisogna essere riconoscenti alla società altrimenti…”

Intervenuto a Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha detto la sua su Antonio Conte e la situazione in casa Inter:

“In estate sono stati spesi 40/45 mln per Barella, tanti altri soldi per Lukaku. In Serie B ci sono allenatori che non sanno neanche che giocatori verranno presi, non è simpatico questo discorso. Credo che devi essere un po’ riconoscente alla società e ogni tanto bisogna dire anche ‘colpa mia’. Se ti sta bene Sensi, ti sta bene. Se dici che non ti sta bene Sensi, allora la società prova a prendere qualcun altro. Il concetto è questo”.