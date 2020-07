Inter, Sensi ancora out. E TS pone il dubbio: “Forse il calcio di Conte…”

Nell’emergenza che affligge l’Inter soprattutto a centrocampo, resta nella lista degli indisponibili (e non è una novità, purtroppo) il nome di Stefano Sensi. Il centrocampista, alla prima stagione in nerazzurro, dopo i primi mesi scintillanti ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici, che hanno fatto crescere il malumore in buona parte della tifoseria. Il riscatto dal Sassuolo pare non essere in dubbio, ma l’edizione odierna di Tuttosport pone comunque in interrogativo interessante:

“L’allenatore, in tal senso, ha chiamato alle armi la società soprattutto sul centrocampo, ritenuto non all’altezza delle prime della classe. Pesano i continui infortuni di Sensi (il cui fisico evidentemente non si sposa con i metodi contiani) e seconde linee figlie di un’altra epoca, quando l’Inter ancora non puntava a vincere lo scudetto”.

(Fonte: Tuttosport)