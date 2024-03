Altra benzina sul fuoco. Marco Di Bello ci ha messo il carico, non sazio evidentemente delle critiche sul suo conto dopo Milan-Lazio. L'arbitro, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, avrebbe pubblicato un post su Instagram che in qualche modo sembrerebbe una risposta proprio a tali critiche.

Qui il commento di Pedullà: "Di Bello, non contento dei disastri che ha combinato, ha pubblicato un post su Instagram con un brano dei Maneskin: “Zitti e buoni”. Noi zitti e buoni in attesa suo prossimo disastro, lui l’arbitro più scarso in circolazione che addirittura provoca sui social. In attesa del designatore Rocchi che gli dedicherà “Anima mia” dei Cugini di Campagna".