Pedullà su Insigne: “Il Napoli chiede 30 mln cash ma non ci sono offerte vere”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti sul caso Insigne

"Qui la situazione diventa pesante perché non ci sono offerte vere, eppure siamo a 15 giorni abbondanti dalla conclusione della sessione estiva. Il vecchio agente Raiola si congedò da Insigne, una scelta reciprocamente condivisa, proprio perché le richieste di De Laurentiis per il cartellino erano talmente alte che difficilmente ci sarebbero stati margini per arrivare a un accordo con qualsiasi club. La nuova vita professionale è di una calma piatta inconcepibile: è vero che girano pochi soldi, ma diventa sacrosanto aggiungere che l’ultimo anno di Insigne è stato da urlo. Niente. Il fattore inquietante di questa storia è che non è stato organizzato mezzo tavolo almeno per provarci a impostare un prolungamento", spiega appunto Pedullà.