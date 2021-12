Pedullà: “Inter? Non scontato faccia mercato a gennaio. Luiz Felipe? La verità”

Intervenuto su Twitter, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del possibile mercato in entrata dell'Inter a gennaio

"Inter a gennaio coglierà occasioni, non è scontato faccia mercato in entrata. Luiz Felipe accostato dal mondo intero, potrebbe essere un’idea per luglio se non rinnovasse con la Lazio, ma non viene considerato un titolare rispetto ai tre centrali attuali"