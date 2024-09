Ci sono molte cose che mi intrigano in attesa della Champions. Di sicuro l’Inter ha un motore ben rodato, tra le poche cose utili degli ultimi due impegni della Nazionale la conferma che Frattesi meriterebbe una maglia da titolare. Meglio: l’avrebbe ovunque. Il decollo di Motta in casa Juve va seguito perché lui sul lavoro ha basato le sue (meritate) fortune, la sosta gli è servita parecchio pur in assenza di diversi titolari o presunti tali in giro per il mondo. Adesso sono curioso di capire come gestirà i molteplici impegni nel giro di pochi giorni, in passato ha dimostrato di sapersela cavare con la stessa perizia di quando gestiva il traffico in mezzo al campo, l’intelligenza al potere.