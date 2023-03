Pedullà: “Inter né coerente né continua: il Napoli non dev’essere un’alibi”

Le parole del giornalista: "Non è che il fatto che il Napoli sia avanti di tanti punti non deve essere un alibi per i nerazzurri"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter: "Non è che il fatto che il Napoli sia avanti di tanti punti non deve essere un alibi per i nerazzurri. L'Inter ha perso punti con l'Empoli e con il Bologna. Noi abbiamo sempre difeso l'Inter, ma in campionato ci vuole coerenza e continuità e i nerazzurri, al momento, non sono nè coerenti nè continui".