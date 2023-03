Inter, Kessie o Musah? C’è un nome nuovo molto più facile: “Marotta l’ha già avuto”

L'Inter non può più rimandare e quest'estate dovrà realizzare il tanto discusso attivo di mercato. E uno dei cedibili è Marcelo Brozovic , con il club nerazzurro che ha l'intenzione di sostituirlo con un mediano fisico. Questi i nomi papabili secondo Tuttosport, che però inserisce in lista un nome mai fatto prima.

"Il preferito è Franck Kessie, che però guadagna 7 milioni con i bonus. Per Yunus Musah il Valencia spara alto mentre potrebbe essere decisamente più semplice strappare Emre Can al Borussia Dortmund in virtù di un contratto in scadenza nel 2024. E il fatto che Marotta l’abbia già avuto alla Juventus è un buon motivo per mantenere le antenne dritte".