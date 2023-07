Pedullà – Inter, servirà un esterno destro: Singo può essere una soluzione

Il laterale del Torino potrebbe fare al caso dei nerazzurri, che si ritrovano senza una pedina in quella zona di campo

Tra le tante posizioni del campo che l'Inter dovrà puntellare ci sono anche le fasce. Nello specifico, il mancato riscatto di Bellanova apre una falla nella batterie di esterni a disposizione di Simone Inzaghi. A tal proposito Alfredo Pedullà rilancia il nome di Wilfried Singo, classe 2000 del Torino: "Singo è un giocatore che piaceva già l'estate scorsa all'Inter. Il Torino ha preso Bellanova, Singo non ha rinnovato ed è in scadenza nel giugno 2025. Era legato al futuro di Dumfries, ma più avanti potrebbe comunque essere una soluzione per l'Inter, che dovrà prendere un esterno destro al posto di Bellanova".