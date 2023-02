Inter, Pedullà: “Inzaghi sia meno sistematico. Futuro? Non ci sono nomi”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter e di Simone Inzaghi: "Inter sotto ritmo e sottotono. Il fatto che questo Napoli sia ingiocabile non giustifica le sette sconfitte nerazzurre. La gestione di ieri, per onestà intellettuale, non è stata positiva. Ad Allegri ne abbiamo dette di tutti i colori, Inzaghi deve far meglio.