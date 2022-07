Pedullà: “Kostic riproposto alla Juve che ci pensa. Inter? Ecco la situazione”

In attesa di avere il miglior Gosens, l'Inter ha trovato in Federico Dimarco l'erede di Ivan Perisic. Ecco perché i nerazzurri, oggi, non guardano a Kostic come rinforzo per la fascia sinistra. "Kostic riproposto alla Juve (che ci pensa) e all’Inter (oggi più fredda). L’attesa in entrambi i casi durerà 48-72 ore, altrimenti l’esterno firmerà per il West Ham", è quanto riporta Alfredo Pedullà su Twitter.