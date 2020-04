Pedullà: “Inter, no alle contropartite. Lautaro ha già accettato l’offerta del Barça: ora il Toro deve…”

Intervenuto su Sportitalia, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto sul corteggiamento del Barcellona all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: “Il club nerazzurro non può perderlo dal punto di vista tecnico e dell’immagine. Lautaro ha già accettato l’offerta di oltre 10 milioni di euro netti a stagione del Barcellona, che ha chiesto al ‘Toro’ chiarezza sul suo futuro. Contropartite? Piace Vidal, ma per l’Inter accettare sarebbe un segno di debolezza a livello d’immagine”.

Pedullà poi aggiunge: “Lautaro non deve postare sui social foto con la maglia dell’Inter ma fare chiarezza una volta per tutte sulle intenzioni in relazione al suo futuro“.