Pedullà: “Lautaro obbligato a prendere l’Inter per mano. Madrid la più grande occasione per il Toro”

L’Inter deve affidarsi a Lautaro Martinez per la gara contro il Real Madrid. Il Toro non viene da grandi prestazioni, ma è chiamato a una reazione nell’appuntamento più importante, crocevia fondamentale per il cammino in Champions League. Su Gazzetta.it ne ha parlato il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà.

“Lautaro Martinez è reduce da qualche partitaccia, con nervosismo incorporato. Non sappiamo da cosa dipenda: il famoso contratto, scadimento di forma, distrazioni o frustrazioni. Non entriamo nella psicologia, tuttavia non ci sono dubbi su un particolare: Lautaro ha il dovere di incidere senza soluzione di continuità.Una motivazione in più quando non c’è Lukaku, come sabato scorso: mancando il “capo”, chi se non Lautaro ha l’obbligo di prendere l’Inter per mano e di condurla verso un porto sicuro?