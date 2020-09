Pedullà – Lautaro, la verità sul Real Madrid. “In caso di proposta faraonica, l’Inter…”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, al momento non c’è alcuna offerta del Real Madrid per Lautaro Martinez. Gli agenti del Toro hanno incontrato oggi l’Inter con l’intento di prolungare il contratto al termine della stagione, aggiornando l’ingaggio a 6 mln netti all’anno.

“Cosa significa? Che se in questi 15 giorni qualcuno si dovesse materializzare con una proposta folle, ci sarebbe tempo per valutare. Ma dovrebbe essere una proposta davvero faraonica, almeno 90 milioni, tenendo comunque conto che poi ci sarebbe poco tempo per pensare alla sostituzione”, scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito. Il Real è interessato ma non si registrano offerte mentre l’accordo tra il Barça e il Toro si è frantumato in virtù del fatto che i blaugrana non sono mai stati orientati al pagamento della clausola.