Pedullà: “Mancini pensa che tutti siano imbecilli: è tra i più coperti mediaticamente”

Alfredo Pedullà, ospite a Sportitalia, ha parlato della Nazionale italiane, soffermandosi sulle ultime uscite del ct Roberto Mancini: "Mancini rilascia dichiarazioni che appartengono al suo mondo, pensa che gli altri siano imbecilli: è riuscito a dire che non meritavamo l'uscita dei Mondiali quando forse non dovevano nemmeno permetterci di partecipare agli europei. Le cose che racconta vengono coperte molto mediaticamente perché lui è tra gli allenatori al mondo più coperti: pensa che tutti gli altri siano imbecilli e che dobbiamo bere tutto quello che dice lui. E' riuscito a dire che non siamo andati ai Mondiali per sfortuna, ma che film ha visto? Queste cose le racconti a casa sua".