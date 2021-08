Pedullà: “Nandez aspetta l’Inter, due voli prenotati. Possibile arrivi a Milano martedì”

Il punto sul futuro dell'uruguaiano: l'Inter vuole stringere e ha fissato per domani un incontro col Cagliari

L'Inter stringe per Nahitan Nandez e il Cagliari (visto soprattutto il grave infortunio di Rog) per Radja Nainggolan. I due club hanno infatti fissato per domani un incontro per cercare un'intesa per il doppio affare, come conferma l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Nandez aspetta l’Inter con ansia. Ripetiamolo. Prima scelta. Domani vertice. L’infortunio di Rog è doloroso, ma paradossalmente rende più urgente l’arrivo di Nainggolan a Cagliari. Nandez ha prenotato due voli, possibile che arrivi a Milano martedì".