Ansa conferma: Nandez all’Inter, mancano gli ultimi dettagli. Il punto sui rinnovi

Le ultime sulle operazioni di mercato in casa Inter: dall'affare Nandez al tema dei rinnovi...

Il calciomercato incomincia ad entrare nel vivo in uno dei mesi estivi più caldi. In casa Inter l'operazione che sta per essere chiusa è quella che riguarda Nandez. Anche l'Ansa conferma l'avvicinarsi del buon esito della trattativa: "L'Inter cercherà di garantire all'allenatore Simone Inzaghi un organico in grado di difendere concretamente il titolo. Per l'arrivo di Nahitan Nandez dal Cagliari mancano solo gli ultimi dettagli, perché il presidente dei rossoblu Giulini sembra aver dato l'assenso al trasferimento dell'uruguagio. La formula? Prestito con diritto di riscatto. L'Inter può arrivare a 3 milioni, il Cagliari ne chiede invece 5, ma le parti sono assai vicine e alla fine un accordo si dovrebbe trovare".