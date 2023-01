Pedullà su Tiago Pinto: “Dzeko errore imperdonabile. Mkhitaryan-Inter e Smalling…”

"Tiago Pinto è una brava persona, come tante altre in giro per il mondo. Ma deve dimostrare, con i fatti, di essere un dirigente all’altezza della Roma". Apre così l'articolo di Alfredo Pedullà su Sportitalia in merito al dirigente portoghese, al quale l'esperto di mercato rimarca il fatto di aver perso, tra gli altri, Dzeko e Mkhitaryan a parametro zero:

"Dzeko all’Inter in omaggio, errore imperdonabile. Pedro alla Lazio gratis, neanche un euro incassato. Piuttosto un ingaggio scaricato, con la necessità di non cederlo all’estero in modo da non perdere il vantaggio del Decreto Crescita. La Lazio ringrazierà nei secoli. Mkhitaryan e la tempistica del rinnovo: non il massimo, al punto che l’armeno ha poi scelto di andare all’Inter, lasciando Tiago con il cerino in mano. Nella speranza che non accada la stessa cosa con Smalling, tormentoni infiniti che a nessuno giovano", chiosa Pedullà.