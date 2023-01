Inter-Dzeko, voglia di rinnovo: la distanza tra richiesta e offerta. C’è un pericolo

Il contratto dell'attaccante bosniaco scade a giugno, ma la volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme

Fabio Alampi

Uno dei calciatori dell'Inter in scadenza di contratto a giugno è Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco, nonostante i quasi 37 anni di età, continua ad avere un rendimento da top player e a risultare decisivo, come si è visto due giorni fa nella sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, in cui ha letteralmente dominato la scena. L'ex Roma si sente ancora integro fisicamente per poter competere ad alti livelli, e la dirigenza nerazzurra è pronta ad accontentarlo, a patto che si ragioni su cifre più basse rispetto a quelle attuali.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'incontro tra le parti potrebbe arrivare a breve: "Dzeko non pensa al ritiro, ma non ha nemmeno nessuna intenzione di abbassare il livello del palcoscenico da calcare. [...] La sua idea è quella di proseguire con l'Inter. Che condivide questo proposito. Occorre, però, trovare un'intesa sull'ingaggio. In viale della Liberazione spingono per un'abbondante sforbiciata: dagli attuali 5,5 milioni a 3 o poco più. Dzeko, invece, proprio perchè sente ancora di poter fare la differenza, non vuole scendere sotto i 4.

Addirittura, il pericolo è che, aggiungendo prodezza a prodezza, possa alzare ulteriormente l'asticella. Meglio sbrigarsi a sedersi attorno a un tavolo, in modo da non rischiare sorprese. L'appuntamento è per febbraio, subito dopo il mercato. Ma chissà che non ci scappi un'accelerazione".