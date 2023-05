Pedullà: “Roma-Inter? Per Mourinho partita della vita, inconcepibile che…”

Così il giornalista: "Mourinho arriva all'appuntamento con un veleno nei riguardi del datore di lavoro, espresso non per la prima volta"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter di questa sera: "Certe parole, sono un attentato alla società: pesano più queste che le assenze, secondo me. Contro l'Inter sarà la partita della vita per la Roma, e credo che andava affrontata con delle dichiarazioni più distensive rispetto a quanto accaduto dopo il Monza. Mourinho arriva all'appuntamento con un veleno nei riguardi del datore di lavoro, espresso non per la prima volta, che secondo me è inconcepibile"