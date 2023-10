Pedullà: “Tonali sul Milan? C’è una frase davvero inaccettabile. E’ come dire…”

"La frase “Tonali ha scommesso sul Milan, ma senza incidere sul risultato” equivale a “ho tirato una bomba, ma non sono morti tutti”. Inaccettabile, davvero. Il patteggiamento non può essere sempre uno scioglilingua, diventa ridicolo". Questo il commento di Alfredo Pedullà, giornalista, in merito alla notizia pubblicata oggi secondo la quale Sandro Tonali avrebbe scommesso sul Milan nel periodo in cui ci giocava ma senza incidere sul risultato finale di quelle gare.