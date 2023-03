Inter-Juve, Pedullà: “Immagini parlano chiaro, è grave. E dire che il Var era sprovvisto è…”

Il tocco di braccio di Adrien Rabiot in Inter-Juventus continua a far discutere. Se dal lato AIA non verranno presi provvedimenti (e anzi, la gestione del caso è piaciuta a Rocchi), in tanti si interrogano sull'utilità del VAR in casi come questi, tenuto conto che l'arbitro non è stato chiamato al monitor per rivedere l'accaduto. Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà non ha usato giri di parole per commentare la situazione: