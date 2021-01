Biasin: “Vedo qua e là prese per il cu** a Pellé. I pirla sono altri se si pensa che…”

Una delle opzioni per l’attacco dell’Inter potrebbe essere Graziano Pellè che si è svincolato dallo Shandong Luneng. Si è parlato anche dell’attaccante in chiave Juventus. Di lui ha parlato Biasin in un post su Twitter:

“Qua e là si leggono svariate prese per il culo per Pellé che, pur non essendo Van Basten, negli ultimi 4 anni ha guadagnato circa 1800 euro all’ora (ogni-singola-ora). Ora potrebbe finire in una big di Serie A a “svernare”. Ecco, credo francamente che i pirla siano altri“, ha sottolineato il giornalista.