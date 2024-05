Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così del futuro allenatore del Milan: “I tifosi vogliono Conte, ma si può cancellare mille volte il suo nome. Devi depennare anche Farioli, ieri hai depennato Fonseca e lo stesso hai fatto per Lopetegui. Ho scartato Coincecao, ma magari avrò sbagliato io. Tengo sempre viva una piccola speranza Thiago Motta. Oltre quelli non so dove andare”.