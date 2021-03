Pellegatti: “Non è una scusa, ma senza Ibra e Calhanoglu non è il vero Milan”

Il giornalista ha parlato della prestazione del Milan contro l'Udinese e delle assenze importanti per la squadra di Pioli

"Attenzione il Milan ha giocato una grande partita con la Roma, ma con Calhanoglu e Ibrahimovic. È senza questi giocatori, uno dei due deve esserci sempre per alimentare la punta o per essere la punta. Non è una scusa ma questo non è il vero Milan, con Leao che non è un centravanti, con Rebic che non ha giocato bene. Sembrerà una scusa ma il miglior giocatore d'Africa, Ibrahimovic e Calhanoglu mancano, il Milan cambia. Non può essere un grande Milan con la Roma e questo Milan lento e scontato. Il problema è un altro: questi assenti col Verona ci saranno ancora e anche col Manchester United. Al massimo si recupera Calhanoglu. Sembra una scusa, ma non è questo il Milan, è un'altra cosa".