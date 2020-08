Pellegrini: “Finale vale una stagione. Sfogo Conte? Cose che capitano. Su Messi ci spero…”

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini ha parlato della finale di Europa League di questa sera, ma anche dello sfogo di Conte e del suo futuro:

“La finale di oggi vale la stagione, dopo dieci anni si può di nuovo vincere un trofeo europeo. Non è mai facile arrivarci. Eriksen grande giocatore, ma una squadra che vince 5-0 non si cambia. Speriamo abbia un pizzico di fortuna in più rispetto alla simpatica Atalanta contro il PSG. Sono ottimista, anche se sarà difficile col Siviglia. Ha vinto tante volte la coppa? Prima o poi allora dovrà perdere una volta! Come mi sarei comportato con Conte dopo quello sfogo? Cose che capitano. Sicuramente i dirigenti, non pubblicamente, si saranno fatti sentire. Messi, qualche indizio c’è che possa venire a Milano. Non solo per la casa acquistata. Ci spero. Il brutto ko col Bayern può essere la fine del suo rapporto col Barcellona”.