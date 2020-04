Pellegrini: “Prisco era unico. Inter-Napoli? Azzurri fortissimi, ma grazie a Matthaus…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini è tornato così sul suo periodo come numero uno del club: “Non avevo rapporti tesi o conflitto con nessuno, tanto meno con i tifosi della Juventus per un semplice motivo: la mia azienda era proprietaria dell’albergo dove i giocatori della Juventus andavano in ritiro. Un giornalista dell’epoca disse che io accendevo fuoco e quindi mi diede del cuoco, mi fece ridere come battuta, ma io certamente non ero un cuoco (ride, ndr). Peppino Prisco era unico, soprattutto nei confronti del Milan – ma anche della Juventus – in maniera ironica e mai volgare, faceva le sue battute”.

INTER-NAPOLI – “Il Napoli era una squadra fortissima, c’erano Maradona, Careca e tanti altri giocatori di grande spessore tecnico, è stata una lotta fino alla fine e poi abbiamo prevalso in quanto Lothar Matthäus segnò un gran gol su punizione”.

IL RISTORANTE SOLIDALE – “Sì, 5 anni fa ne ho aperto uno. Ogni sera circa 300 persone si presentano e mangiano a tavola, scegliendo tra tre primi e tre secondi, un vero e proprio ristorante, pagando un prezzo simbolico. Abbiamo offerto 50.000 pasti gratuiti a degli anziani o in quarantena o che hanno difficoltà, portando loro un pasto caldo dal 15 Marzo fino a Giugno. Sono nato povero, mi sono diplomato, ho fatto il contabile poi capo contabile. Mi sono poi pagato gli studi universitari, il mio capo mi regalò 150mila lire di incoraggiamento ed aprii un’azienda, che ad oggi dà lavoro a più di 9mila persone”.

(AreaNapoli)