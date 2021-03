Pellegrini: “Inter solida, fiducioso per lo scudetto. Grazie Suning, ma…”

L'ex presidente dell'Inter intervenuto a Tmw Radio ha parlato della vittoria sull'Atalanta, dello scudetto e del futuro societario

La vittoria con l'Atalanta cosa ha detto? Chi teme per lo Scudetto?

"E' stata una bellissima partita, molto combattuta, con un predominio territoriale leggero dell'Atalanta, soprattutto nel secondo tempo, però l'Inter ha dimostrato una solidità difensiva non comune. Ora 6 punti di vantaggio sulla seconda non sono pochi. Sono fiducioso per lo Scudetto".