L’ex presidente Pellegrini: “Questa Inter ha la stessa voglia della mia. Vidal come Matthaeus”

Serata di ricordi per Ernesto Pellegrini. Il presidente dell’Inter, alla guida del club nerazzurro dal 1984 al 1995, ha invitato ieri sera nella sua villa i campioni con cui ha vinto e sognato. La Gazzetta dello Sport riporta le parole dell’ex numero uno, che sottolinea: “Ha organizzato tutto Beppe Bergomi eh“. L’ex numero uno confessa: “Rivedo in questa squadra una dedizione euna voglia di fare molto simile alla mia. Mi piace il gioco di Conte. E Vidal può essere il trascinatore che fu per noi Matthaeus“.

Il nipote Guglielmo – 4 anni – ha già un sogno: “Da grande farò il presidente dell’Inter come nonno“. “Sì, ma con i soldi dei cinesi“, scherza Ernesto. Poi l’abbraccio con Nicola Berti e la frase: “Il centrocampista più forte che abbia mai avuto“. La replica: “Sì, lo dici solo perché non c’è Matthaeus“.