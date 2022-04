Pellissier: “Gol di pallonetto all’Inter? Bel ricordo. Poi l’ho fatto ad Handanovic”

Le parole dell'ex centravanti: "Gol all’Inter in pallonetto? Era bello ricordare a tutti i sospettosi che ero ancora io"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Sergio Pellissier, ex centravanti, ha parlato così del fatto di chi possa essere un suo possibile erede nel calcio di oggi: "Ora è difficile, stiamo dando sempre la colpa ai calciatori che non vogliono restare. Sono cambiati anche i presidenti: non ci sono più i Moratti e i Sensi, per dire. È normale che se lo fai per passione, un calciatore lo tieni. È difficile trovare calciatori che possono restare nelle loro squadre. Gol all’Inter in pallonetto? Era bello ricordare a tutti i sospettosi che ero ancora io, nonostante l’età,poi l’ho fatto ad Handanovic all’ultimo secondo. Sono ricordi belli".