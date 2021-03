Pellissier: “La Juve senza Ronaldo se la cava. L’Inter senza Lukaku no. E con Lautaro…”

L'ex attaccante ha parlato del belga e di quanto è importante per la squadra nerazzurra

L'ex attaccante Sergio Pellissier, ospite a Skysport ha parlato di Lukakue del rendimento con l'Inter. «Più Ronaldo o Lukaku? La vera forza dell'Inter è lui e senza di lui la squadra nerazzurra farebbe fatica. La Juve senza Ronaldo se la può ancora cavare. Ma il belga è una forza della natura. Mi piaceva molto già ai tempi dell'Everton. Vedere dal vivo cosa può fare, che qualità ha, è veramente un giocatore che se sta bene fa la differenza. Magari non segna in percentuale come Ronaldo. Ma anche come assist è una forza della natura».