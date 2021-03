GdS – Inter, Lautaro è il gioiello di casa: vale 80 mln. E con Lukaku è diventato letale

Il giocatore nerazzurro era arrivato nel 2018 per 25 mln e adesso si prepara al rinnovo di contratto

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un articolo del valore economico di alcuni giocatori dei club più importanti in Italia. E se si parla di gioielli in casa Inter si parla del valore di Lautaro Martinez.

Il calciatore argentino è arrivato a Milano accompagnato da Milito e dopo due anni è diventato un affarone per la società nerazzurra. Costato 25 mln, è diventato letale in coppia con Lukaku e con Conte in panchina. Oggi vale almeno ottanta mln. Perché prima ha sofferto la presenza di Icardi in un modulo con un'unica punta impiegato da Spalletti. Ma quando ha trovato continuità il nerazzurro ha brillato. Quest'anno ha già eguagliato i gol fatti nella scorsa stagione. E in 35 presenze ha segnato 14 gol.