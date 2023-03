Penalizzazione Juve, Christillin: “Questa la posizione dell’Uefa in merito”

Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa e tifosa della Juventus, ha parlato così della penalizzazione in classifica e della posizione in merito dell'Uefa: "La posizione è molto prudente, come lo era negli scorsi mesi. Al di là dell'inchiesta italiana, che sta seguendo un proprio percorso, per Uefa è fondamentale ricevere la sentenza definitiva da parte della Corte del Lussemburgo. Nel momento in cui arriverà, a valle di quello si potrà decidere che cosa fare. E' chiaro che le decisioni riguarderebbero le partecipazioni o meno alle prossime Coppe Europee, la Juve in questo momento è in zona Conference League. Con il concetto di penalizzazione, però, c'è poco a che vedere".